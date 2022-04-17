Главной целью санкций является сокращение доходов Путина, считает председатель Еврокомиссии.

Европейский Союз не рассматривает введение простого запрета на экспорт нефти в страны ЕС, поскольку нововведение спровоцирует дефицит, и президент РФ Владимир Путин получит еще более высокие цены на этот вид топлива.

У санкций есть главная цель - сократить доходы главы России, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.

По ее словам, не должно произойти того, что "Путин получит еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые должны были бы идти в ЕС".

Раньше Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз работает над "умными механизмами", чтобы нефть могла быть включена в новый пакет санкций.

Еврочиновница говорила, что в новый санкционный пакет против РФ могут включить, в частности, "Сбербанк".

Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе, Херсоне, Николаеве, Одессе, Сумах и Житомире.

Ряд стран, в том числе страны-члены ЕС решили наказать Россию новыми санкциями. Уже введены в действие пять пакетов санкций.

В частности, с середины марта от международной межбанковской системы платежей SWIFT решили отключить семь российских банков - "Новикомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ" и "Банк России".

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