Если Маск ничего не сделает, то соцсети Х будет угрожать запрет в ЕС.

Евросоюз предупредил Илона Маска о необходимости соблюдения новых законов о фейковых новостях и российскую пропаганду, поскольку его соцсеть X (бывший Twitter) показала самый высокий уровень дезинформации из всех популярных соцсетей.

"Это оружие массовой манипуляции направлено как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Тем более, что мы должны ожидать, что Кремль и другие будут активны перед нашими европейскими выборами", - сказала вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, которую цитирует The Gurdian

Большинство социальных сетей согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения для установления отраслевых стандартов проверки фактов и других мер. В ЕС пригрозили, что если Маск ничего не сделает, то соцсети Х будет угрожать запрет в ЕС.

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"X, бывший Twitter, который больше не подпадает под действие Кодекса, является платформой с наибольшим количеством дезинформационных постов... Есть обязательства по жесткому закону. Итак, мое сообщение для Twitter/X заключается в том, что вы должны следовать. Мы будем наблюдать за тем, что вы делаете", - подчеркнула Юрова.

Она рассказала о шагах, которые предприняли другие платформы для борьбы с российским влиянием. Google за первые четыре месяца года закрыл более 400 каналов, участвовавших в российской дезинформации. Meta расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС. 37% пользователей отменили подписку, когда получили уведомление о фейковых новостях, что свидетельствует о том, как потребители ценят маркировку дезинформации.

Пропаганда в соцсети Маска

В начале марта BBC опубликовала результаты собственного журналистского расследования, которое показало, что Twitter перестал бороться с российской и китайской пропагандой. Отдельно, снял ограничения с аккаунтов Кремля - аккаунты Путина и российского МИДа рекомендуются пользователям без всяких ограничений.

Соцсеть х Илона Маска (ранее Twitter) сыграла важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего числа людей, чем до начала войны. Как сообщает The Washington Post, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на этой неделе Европейской комиссией.

Помимо Х Маска, распространение роспропаганды также было значительным в Instagram, Telegram и Facebook, принадлежащих корпорации Meta.

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