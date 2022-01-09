Глава европейской дипломатии подчеркнул, что без присутствия Украины не может быть каких-либо переговоров по ней.

Обсуждение требований России по "гарантиям безопасности" во время заседания Совета НАТО-Россия не предусматривает их одобрения.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, несколько предложений России несовместимы с принципами европейской безопасности, в частности с Хельсинским Заключительным актом 1975 года.

"Диалог с Россией на заседании Совета НАТО-Россия не предусматривает одобрения предложений России, а скорее предлагает платформу для дипломатических дискуссий, в соответствии с нашими интересами безопасности и подтверждая фундаментальные принципы европейской безопасности и стабильности. Например, могут быть полезными предложения по созданию механизмов антикризисного управления", - сказал Боррель.

Он также отметил, что несмотря на желание России вернуться к разграничению сфер влияния как во времена холодной войны, этого уже быть не может.

"Кажется, российское руководство намерено повернуть часы вспять, к старым временам логики холодной войны. Такой тип разграничения сфер влияния не относится к 2022 году: Ялты-2 быть не может", - подчеркнул Боррель.

Также дипломат добавил, что без европейцев ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе, также, как без Украины не может быть дискуссий о ней.

"Мы договорились со США и нашими партнерами, что дискуссии о безопасности в Европе будут проходить в координации и при участии ЕС. Кроме того, не должно быть ограничений относительно независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно, любая дискуссия об Украине должна предусматривать присутствие Украины за столом переговоров", - сказал Боррель.

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Глава европейской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и тяжелые затраты для России.

"Диалог является обязательным, но также и сдерживание. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и серьезные затраты для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами. Без безопасности Украины нет безопасности в Европе", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником, как она часто утверждает. А главный интерес и цель Европы - вынудить Россию к деэскалации напряжения.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В понедельник, 10 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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