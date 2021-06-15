Также стороны подтвердят поддержку COVAX и возьмут на себя обязательство реформировать Всемирную организацию здравоохранения.

Евросоюз и США создают экспертную группу, которая определит, как лучше всего безопасно возобновить путешествия в период пандемии коронавируса.

Об этом говорится в распространенном в Белом доме документе накануне саммита ЕС – США.

"Лидеры (на саммите. – ред.) подтвердят поддержку COVAX и возьмут на себя обязательства реформировать Всемирную организацию здравоохранения. Они также создадут экспертную рабочую группу, чтобы определить, как лучше всего безопасно восстановить путешествия", - сказано в обнародованном документе, передает "Европейская правда".

Читайте такжеВ Еврокомиссии надеются на введение COVID-паспортов уже к лету

Паспорта вакцинации в Евросоюзе: детали

ЕС вводит так называемые паспорта вакцинации, в которых будут указываться следующие данные: вакцинация человека от кронавируса, имеющийся иммунитет вследствие перенесенного заболевания, или прохождение теста с отрицательным результатом.

Система должна быть готова к 1 июля, хотя некоторые страны уже запустили сертификаты.

Государства-члены ЕС также смогут нажать на "экстренный тормоз" и запретить все поездки из региона, где будет наблюдаться всплеск заражений.

Система разработана также для применения к странам, которые не являются членами Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, но не для Великобритании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая