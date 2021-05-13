Акция проводится среди совершеннолетних жителей штата Огайо, которые сделали прививку по крайней мере первой дозой вакцины.

Власти американского штата Огайо объявили розыгрыш 5 млн долл. среди жителей, которые вакцинировались против COVID-19.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Майк ДеВайн.

"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя розыгрыша для взрослых, которые сделали прививку по крайней мере первой дозой вакцины. Объявление результатов будет происходить каждую среду в течение пяти недель, а победители получат по миллиону долларов", - рассказал губернатор.

Читайте также"Призрак Линкольна": брифинг Белого дома прервали странные звуки (видео)По его словам, перечень имен для розыгрыша возьмут из общедоступной базы данных зарегистрированных избирателей госсекретаря штата Огайо. Если жителя нет в базе данных, он сможет зарегистрироваться на специальной странице в интернете. Участникам лотереи должно быть не менее 18 лет.

"Знаю, кое-кто может сказать: "ДеВайн, ты сумасшедший! Эта ваша идея о миллионах долларов - трата денег". Однако настоящие напрасные потери сегодня, когда вакцина доступна всем желающим, это жизни, погубленные из-за COVID-19", - добавил губернатор.

Финансировать розыгрыш будут, как отметил ДеВайн, федеральные фонды помощи борьбы с коронавирусом.

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Перевод: Катерина Комолова