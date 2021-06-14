В Украине продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата.

Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении "Дія" 1 июля.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

«Идет работа над созданием так называемого ковид-сертификата. По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский «ковид-сертификат» должен появиться в приложении «Дія», - говорится в сообщении.

Также, как отметили на совещании, состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами.

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В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации, чтобы граждане могли путешествовать летом. В частности, Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм признания сертификатов вакцинации.

9 июля Европарламент одобрил введение цифровых COVID-сертификатов для путешествий в пределах стран ЕС. Теперь этот законодательный акт должен утвердить Совет ЕС, затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС, чтобы цифровые COVID-сертификаты вступили в силу и начали использоваться с 1 июля 2021 года.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после Евросоюза.

По данным Минздрава, на сегодняшний день полностью иммунизированы против коронавируса 238 тыс. 798 украинцев.

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Автор: Константин Гончаров