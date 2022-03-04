В то же время изучаются возможности усиления приграничного сотрудничества с Украиной.

Европейская комиссия приостановила взаимодействие с Россией и ее союзницей Беларусью относительно программ приграничного сотрудничества.

Об этом сообщила комиссар по вопросам сплочения и реформ Элиза Феррейра, текст заявления которой опубликован на сайте Еврокомиссии.

"Российская военная агрессия является вопиющим нарушением Устава ООН, международного права и порядка. Приостановление всех пограничных и транснациональных программ и выплат для России и Беларуси и одновременно укрепление поддержки Украины является конкретным выражением европейской и сплоченной политики солидарности с украинским народом", - подчеркнула Феррейра.

По ее словам, соответствующее решение принято в ответ на российскую агрессию с целью полного воплощения всех ограничительных мер ЕС.

Отныне Евросоюз не будет выплачивать никаких средств России и Беларуси по программам трансграничного сотрудничества. Решение вступает в силу немедленно.

Так, Евросоюз финансировал 8 программ для РФ на сумму 178 млн евро и две программы с Беларусью на сумму 257 млн евро. Сотрудничество с Россией и Беларусью приостановлено на период 2021-2027 годов.

В то же время Еврокомиссия срочно изучает правовые и организационные возможности для укрепления приграничного сотрудничества с Украиной в рамках программ, которые существуют между Украиной и Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия выделяет 90 миллионов евро на помощь пострадавшим от войны в Украине.

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