Евродепутат Сайер был избран от правящей в Венгрии партии «Фидес».

В конце ноября полиция Брюсселя задержала 25 человек на секс-вечеринке в баре, сообщили бельгийские СМИ 1 декабря. Среди задержанных оказался 59-летний депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер, он подал в отставку.

Читайте такжеВ Брюсселе на секс-вечеринке задержали члена Европарламента - СМИ«Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это», - говорится в заявлении Сайера, которое приводит Euronews. При этом он отрицает, что употреблял наркотики.

Сайер объявил об отставке 29 ноября, когда прессе еще не было известно о его задержании. Он объяснил решение тем, что политическая борьба требовала от него все большего напряжения, передает kommersant.

Сайер был избран от правящей в Венгрии партии «Фидес».

Секс-вечеринка в Брюсселе: что известно

Вечеринка в конце ноября была незаконной из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом. Кроме депутата на мероприятии задержали двух дипломатов. Нарушителей отпустили после составления протоколов.

По информации обозревателя Euronews Даррена МакКэффри, задержанные участвовали в гей-вечеринке. Ранее Сайер был одним из сторонников поправки в Конституцию Венгрии о том, что брак - это исключительно союз мужчины и женщины.

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Автор: УНИАН