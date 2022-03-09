Авторы заявления отмечают, что называть нацистской Украину с ее президентом-евреем — это еще больше сыпать соль на раны, тривиализируя память о Холокосте.

Известные ученые-историки из Центра Кантора при Университете Тель-Авива сделали заявление с осуждением военных преступлений России в Украине, в котором обвинили кремлевские власти в искажении памяти Холокоста и назвали методы Путина фашистскими.

Об этом сообщил вице-президент Всемирного еврейского конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин. Оригинальный текст заявления он опубликовал в Facebook.

"Мы осуждаем неспровоцированную агрессию России и подлые военные преступления, совершенные по указанию Владимира Путина. Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности", — говорится в тексте заявления.

Авторы заявления отмечают, что называть нацистской Украину с ее президентом-евреем — это еще больше сыпать соль на раны, тривиализируя память о Холокосте. Путин, по их мнению, такими действиями "полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в ряды печально известной группы людей, искажающих Холокост".

"Как меньшинство во всех странах, за исключением Израиля, евреи хорошо знают, что фашистские режимы являются наиболее серьезной угрозой для их существования, а демократия — лучшей гарантией для их благополучия. Как люди, изучающие историю, мы знаем, что бывает время для нюансов, но наступает также время говорить начистоту. Итак, мы очень прямолинейны и четко выступаем против военных преступлений, гнета и угроз Путина", — резюмируют ученые.

Заявление подписали глава Центра Кантора профессор Урия Шавит, глава и основатель Центра Кантора профессор Дина Порат, проектный менеджер Центра Кантора доктор Джованни Квер, и ученый, медиа-директор Центра Кантора доктор Карл Йонкер.