Большинство влиятельных политиков и чиновников поддержали эту идею, отметив, что такие удары не противоречат международному праву.

Министры обороны Европейского Союза во вторник обсуждают, разрешить ли Украине наносить удары по целям, находящимся глубже на территории России, оружием, присланным странами-членами НАТО.

НАТО и ЕС - реакции топ-чиновников

Как пишет Bloomberg, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усилил свои усилия, чтобы призвать союзников снять ограничения на поражение целей в России.

"Когда мы поставляем оружие в Украину, оно фактически уже не наше. Оно принадлежит украинцам, и они имеют право на самооборону, включая поражение законных военных целей за пределами Украины - на территории России", - сказал Столтенберг на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии. Видео дня

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что такой шаг является приемлемым с точки зрения международного права, поскольку нападения Москвы на Украину происходят с территории России.

"Риск эскалации, я уверен, будет, но вы должны сбалансировать риск эскалации и потребность Украины защищаться", - добавил он, сказав, что текущая ситуация "полностью асимметрична".

Как реагируют другие партнеры

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина уже наносит удары по целям на территории России своими собственными беспилотниками.

"Не может быть нормальным, что россияне атакуют из глубины украинские территории, а украинцы воюют одной рукой за спиной", - сказал он.

До сих пор США и Германия, в частности, осторожно относились к отправке в Украину оружия, которое имело бы радиус действия для поражения целей внутри России из-за риска более широкого конфликта. После нескольких месяцев мольбей Украины в начале этого года США отправили в Украину ракеты большой дальности ATACMS для использования на оккупированной территории.

Союзники Киева усиливают усилия, чтобы отправить в Украину больше средств противовоздушной обороны, но удары по целям внутри России, откуда происходят ее атаки, могут помочь уменьшить расходы на защиту украинских городов дорогими ракетами.

На пути к усилению помощи Украине, Бельгия пообещала поставить 30 истребителей F-16 до 2028 года, причем первые прибудут в этом году, заявил министр иностранных дел Хаджа Лахбиб.

Министры обороны Латвии и Нидерландов также выразили поддержку идеи разрешить Киеву применять западное оружие для ударов по РФ. Тем временем Германия все еще сдерживает поставки раке Taurus, опасаясь эскалации.

Главный представитель канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт заявил журналистам в понедельник, что государство, подвергшееся нападению, обычно может защитить себя ударами по целям также и за пределами своих границ, поскольку это соответствует международному праву.

"И тогда это всегда вопрос пропорциональности атаки, о которой идет речь" - добавил Хебестрайт.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает возможным использование оружия, которое Украина получает из-за рубежа, для ударов по целям, находящимся на территории РФ.

"Если речь идет о заявлениях Йенса Столтенберга или кого-то другого о том, что Украина могла бы использовать оружие, которое ей поставляют из-за рубежа, я это считаю вполне логичным. Украина - страна, которая обороняется. Как страна, которая подверглась нападению, она абсолютно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны", - сказал он.

Кроме того, глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе заявила, что Украина должна наносить удары по РФ.

"Совершенно очевидно, что они (украинцы - УНИАН) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - подчеркнула Оллонгрен.

Запрет на удары по территории РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. По его словам, он не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине и отвергает призывы к использованию поставляемого оружия на территории РФ.

Западные партнеры должны позволить Украине наносить удары по объектам на территории Российской Федерации. Об этом написал заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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