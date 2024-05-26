Канцлер Германии выступает против применения западного оружия на территории России.

Западные партнеры должны позволить Украине наносить удары по объектам на территории Российской Федерации. Об этом в Telegram написал заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В этом контексте он напомнил субботний удар по Харькову, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек.

"Я так понимаю, х**рить КАБами по Эпицентру посреди выходного дня, с сотнями посетителей - это еще не большая война. А отвечать ударами по российской территории, это уже "эскалация", - отметил военный. Видео дня

По его словам, война в Украине уже давно "стала настолько большой, что больше особо и некуда".

"Разве ядерка осталась, но учитывая масштабы обстрелов украинских городов, тактическое ядерное оружие не будет чем-то катастрофическим", - считает Жорин.

Он упрекнул западных партнеров Украины за то, что "все еще пытаются играть в какие-то рамки" с россиянами.

"В то время как РФ плевала на все возможные правила, как и на сам Запад. Они своих союзников определили, работают с ними очень эффективно. И мнение Шольца или кого-то другого никого там не интересует. Главная проблема в том, что пока мы не наладим собственное военное производство, будем полностью зависеть от своих союзников с комплексами неполноценности", - резюмировал Жорин.

Применение западного оружия на территории России - последние новости

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. По его словам, он не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине и отвергает призывы к использованию поставляемого оружия на территории РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал запрет бить западным оружием по РФ. Он также упрекнул европейцев из-за срыва поставок уже обещанных боеприпасов.

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