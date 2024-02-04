У России нет доступа к деталям, и она не может сделать их больше. Запад насчитал впечатляющие цифры по инцидентам в небе РФ.

Американская газета-еженедельник The Wall Street Journal сделала унизительный анализ относительно возможностей авиации РФ и количества инцидентов в небе, когда российские самолеты горели, шли на аварийные посадки, едва не "хоронили" весь салон пассажиров из-за недееспособных моторов или же других старых (сломанных) деталей.

К примеру, подобный инцидент произошел 27 января: тогда борт S7 Airlines (Boeing 737-800) остановили в последний момент, уже во время разгона на взлетной полосе - тогда под риском "последнего полета" в жизни оказались 160 пассажиров. Сейчас у России нет возможности купить необходимое у Запада, а изготовлять свои детали она не способна, цитирует WSJ мнение директора по стратегии и политике безопасности Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation) Генри Гурджи.

"Они делают все, что могут, но это начинает выходить им боком", - констатирует он.

Также показательный случай был в сентябре 2023 года, когда во время рейса 1383 "Уральских авиалиний" (в Омск) возникла техническая неисправность гидравлики в самолете Airbus A320. Тогда пилоты сажали его "на ходу" и под риском погибнуть оказались 165 человек, упоминает газета.

И это лишь единичные примеры из целой серии случаев, когда в РФ фиксировали проблемы с авиационной безопасностью, акцентирует издание. Это свидетельствует о том, что западные санкции работают.

Если в 2022 году было зафиксировано 36 инцидентов из-за "проблемных" самолетов РФ, то в 2023 году - имеем результат вдвое больший. Речь идет о 74 инцидентах с самолетами, рассчитанными на 19 пассажиров и более, пишет газета, ссылаясь на информацию немецкой авиационной базы данных Jacdec.

Ее данные свидетельствуют о том, что на каждые 100 тысяч вылетов российских самолетов приходилось примерно 9,9 опасных ситуаций. В 2022 году на аналогичное количество можно было говорить только о 5 ситуациях, а в 2019 году речь шла о 4,5 случаях, проанализировал WSJ (вывод газета сделала, опираясь на записи регулярных полетов компании Cirium, которая занимается авиационными данными).

Хотя в кейсе большинству инцидентов удалось избежать серьезных травм или катастроф, специалисты по безопасности предупреждают, что постоянные механические проблемы представляют серьезный риск для пассажиров и увеличивают давление на пилотов, а это может привести к более серьезным событиям, подчеркивает издание.

Сейчас небо России - в центре внимания всей авиационной отрасли Запада. Там ожидают, что под давлением санкций гражданская авиация РФ окончательно "сломается". О проблемах страны-оккупанта упомянул генеральный директор литовской авиационной консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

"Санкции, введенные против российских авиакомпаний, значительно усложнили поддержание летной пригодности самолетов и их технического состояния... Накапливающиеся проблемы вызывают беспокойство по поводу безопасности полетов", - сказал он.

Российский авиационный регулятор неоднократно говорил обратное: по его версии, никакой опасности из-за действия санкции нет, а полеты в небе РФ вполне безопасны, напоминает газета. В то же время WSJ отмечает, что комментировать ситуацию по увеличению рисков в небе Федеральное агентство воздушного транспорта России отказалось, проигнорировав запрос.

Газета пишет, что, естественно, не все инциденты в небе РФ можно связать с действием санкций. Всегда существует вероятность, что в какой-то ситуации причиной опасности были птицы, или же самолеты выходил в небо о причине, что на взлетную полосу внезапно выбегала собака и так далее.

Интересно, что в статистике инцидентов в небе данные Jacdec охватывают падение самолета, на котором находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (его борт упал в Тверской области 23 августа 2023 года), указывает WSJ.

Но, несмотря на все возможные исключения из правил и туманные истории, эксперты на Западе едины во мнении: под влиянием санкций авиафлот России особенно уязвим. Он страдает от дефицита шасси и тормозов, а РФ вынужденно отправляет свои борта на техническое обслуживание в Иран, пишет еженедельник.

Такая ситуация играет не в пользу РФ и в контексте способности обучать новых пилотов и проводить необходимые курсы повышения квалификации. Потеряв доступ к западным руководствам, необходимым для проведения проверок, некоторые российские инженеры авиакомпаний разработали собственные программы ремонта и технического обслуживания, сказал Ланецкий WSJ. По его словам, эти "импровизированные подходы" вызывают беспокойство, ведь они, по результаты, способны нанести еще больший вред шаткой безопасности неба России.

По данным Cirium, сейчас авиафлот Россия насчитывает 1031 самолета (на 19 пассажирских мест и более), но почти две трети из этого количества - продукт западной индустрии. Остальное - советщина со старыми двигателями, которую Россия вряд ли сможет в скорые сроки обновить.

Генеральный директор TrustFlight Карл Стивс утверждает - она не способна на это до 2030 года.

"Одним из решений является переход от западных самолетов к отечественным, но когда мы это увидим? Вероятно, не раньше 2030 года", - цитирует газета.

WSJ констатирует, Россия, начиная с 2000-х годов, приложила немалые усилия для обновления своей авиации: она потратила миллиарды долларов на приобретение новеньких самолетов Boeing и Airbus для замены устаревших, но сейчас эта работа сведена "на нет". Войной против Украины там перечеркнули десятилетия работы российских авиакомпаний.

Подробнее о недавнем случае с Boeing 737-800

27 января стало известно, что Россия едва не устроила на своей территории "второй Ил-76" - речь идет об истории, когда в Белгородской области при загадочных обстоятельствах упал самолет с российскими пилотами Ил-76. Тогда Москва обвинила в аварии Киев и завила, что самолет вез украинцев на обмен (ни одного доказательства относительно последнего утверждения Россия не обнародовала). Упомянутый случай произошел 24 января, но уже через три дня стало известно об инциденте с Boeing 737-800.

Он пытался вылететь из Улан-Удэ в московский аэропорт с неисправным двигателем. Проблему вовремя обнаружили - остановили рейс в последний момент, уже когда самолет шел на взлет. В салоне транспорта было 160 пассажиров (4 ребенка включительно), так что данный рейс мог иметь трагическое завершение из-за неспособности России справиться с санкциями.

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