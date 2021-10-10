Женщина отметила, что изначально зрителям не сказали о трагедии.

Жуткая трагедия произошла в Большом театре в Москве – во время спектакля погиб артист Евгений Кулеш. Зрителям сначала никто ничего не сказал, а просто объявили антракт.

Об этом рассказала зрительница оперы "Садко" Елена Быстрицкая в Facebook.

"Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места... И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, волхв закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал", - сообщила женщина.

При этом она отметила, что зрители не сразу поняли, что что-то не так. Все решили, что это задумка режиссера. В театре объявили антракт по техническим причинам.

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В Большом театре декорация убила актера: что известно

9 октября в Москве в Большом театре во время оперы "Садко", когда происходила смена декораций, погиб актер Евгений Кулеш. Его пытались реанимировать, однако это не удалось. Спектакль сразу остановили, зрителей попросили выйти из зала.

Сообщалось, что во время оперы артист отодвигал расположенный на сцене трон, когда должна была спускаться декорация. Сам артист при этом должен был пройти вперед, к зрителям.

Автор: Анастасия Горбачева