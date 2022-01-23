Канцлер Шольц также опроверг слухи о том, что США и ЕС не могут договориться о совместном наборе санкций против РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу и США тщательно обдумать вопрос о санкциях против России за любую агрессию против Украины.

Так, среди ряда возможных западных санкций против правительства Владимира Путина Германия может быть остановка газопровода "Северный поток — 2", при условии вторжения в Украину. Однако, по мнению Шольца, это может усугубить кризис поставок газа в Европу, который привел к резкому росту цен на энергоносители, сообщает Reuters.

"Осторожность диктует выбор мер, которые окажут наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы", - заявил Шольц.

"В то же время мы должны учитывать последствия, которые отобразятся на нас", - добавил канцлер, заявив, что не существует меры без последствий для Германии.

Читайте такжеГермания высказалась об отключении России от SWIFT в случае нападения на УкраинуШольц также опроверг слухи о том, что Соединенные Штаты и Европа не могут договориться о совместном наборе санкций.

"В кругу союзников мы согласовываем возможные меры. Это хорошо. Мы должны уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Шольц также отверг требование России раз и навсегда исключить членство Украины в трансатлантическом военном союзе НАТО.

"Такая гарантия не может быть дана", - отметил канцлер. Однако, по его мнению, членство в НАТО других стран Восточной Европы "в настоящее время вообще не стоит на повестке дня".

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что заявления отдельных немецких политиков наносят ущерб двусторонним отношениям.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemaine Zeitung выступил против антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Вечером 22 января 56-летний Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после скандала, спровоцированного его заявлениями о том, что "Украина никогда не вернет оккупированный Крым" и ее "нельзя принимать в НАТО".

Впоследствии Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.

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