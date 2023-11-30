Эстонии ожидает увеличение числа пересечений границы после того, как Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Эстония также рассматривает возможность закрытия границы с Россией в связи с наплывом мигрантов из Африки и Ближнего Востока, который эстонские чиновники называют гибридной атакой, организованной Москвой.

Как пишет Politico, министр иностранных дел предупреждает, что, если ситуация не изменится, Эстония готова закрыть свою границу. Министр внутренних дел Эстонии ожидает увеличение числа пересечений границы после того, как Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Эстония предостерегает своих граждан от поездок в Россию в связи с возможным закрытием границ. Кремль отрицает эти обвинения, но Беларусь, союзник России, обвинялась в аналогичной тактике в отношении Польши и Литвы в 2021 году.

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Закрытие Финляндией границы с РФ - детали

Финляндия обвиняет Россию в разжигании мигрантского кризиса в отместку за то, что Финляндия после начала войны в Украине вступила в НАТО. Финские власти заметили российскую поддержку мигрантов, пересекающих границу. За последнее время в Финляндию прибыло более 600 мигрантов, в основном не имеющих надлежащих документов.

Правительство Финляндии решило закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это решение является временным – восточный переход закроют только на две недели.

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