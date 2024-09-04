'Если бы я был генералом': Джонсон заявил пранкерам, что возглавил бы Иностранный легион в Украине

Россияне выдавали себя за выдающегося французского экономиста.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым ("Вован") и Алексеем Столяровым ("Лексус") призвал помочь Украине снести Крымский мост, а также заявил, что якобы готов возглавить Иностранный легион в Украине.

Как сообщает Rzeczpospolita, пранкеры позвонили Джонсону от имени известного французского экономиста и политика Жака Аттали. Очевидно, политик не заподозрил, что с ним разговаривают российские пранкеры.

"Нам следует передать им (ВСУ - УНИАН) ракеты ATACMS. Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - заявил Джонсон. Видео дня

Кроме того, британский премьер подчеркнул, что Украине нужна массовая мобилизация.

"Украинская армия, ветераны, которых я видел, - это люди достаточно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей", - отметил Джонсон.

Пранкеры также вывели Джонсона на неожиданные заявления. В частности, он заявил, что мог бы стать военным командиром, если бы имел генеральское звание.

"Я настолько ярый сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить Иностранный легион в Украине, если бы я был генералом", - заявил Джонсон.

Кто такие Вован и Лексус

Вован и Лексус отрицают, что действуют от имени Кремля, но неизменно получают положительное освещение в российских государственных СМИ.

Три года назад Вован и Лексус звонили Макрону, выдавая себя за президента Украины. Они также разыграли британского певца Элтона Джона, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Также они разыграли экс-канцлера Германии Ангелу Меркель от имени пятого президента Украины Петра Порошенко.

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