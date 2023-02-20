Представители бывшей канцлерки подтвердили, что этот разговор действительно был.

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-канцлера Германии Ангелу Меркель от имени пятого президента Украины Петра Порошенко. Представители политика подтвердили, что этот разговор был.

На Rutube-канале пранкеров появились фрагменты разговора якобы Порошенко и Меркель. Как сообщают российские СМИ, во время разговора экс-канцлер отметила, что рада слышать бывшего лидера Украины, но попросила оставить этот разговор в тайне.

По ее словам, Запад не менял позицию по Украине. Сейчас лидеры США, Германии и Франции тесно работают для помощи Украине.

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Также Меркель отметила во время разговора с пранкерами, что Минские договоренности якобы были превентивной мерой для недопущения "худших вещей". Однако в конце разговора политик поняла, что ее разыгрывают, ведь пранкеры попросили ее перейти на русский и спросили, какая у нее пенсия.

Как пишет Der Spiegel, офис Меркель в Берлине подтвердил, что этот разговор действительно состоялся 12 февраля 2023 года.

"Телефонный звонок состоялся 12 января 2023 года с немецко-украинским переводом, осуществленным языковой службой МИД. Госпожа бывший канцлер сообщила Министерству иностранных дел о впечатлениях от этого звонка", - отметил представитель Меркель.

Кто такие Вован и Лексус

Вован и Лексус отрицают, что действуют от имени Кремля, но неизменно получают положительное освещение в российских государственных СМИ. Об их последней "шутке" также много говорила российская пресса.

Три года назад Вован и Лексус звонили Макрону, выдавая себя за президента Украины.

Они также разыграли британского певца Элтона Джона, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (а совсем недавно - и министра обороны Британии Бена Уоллеса, спросив его, поддерживает ли он ядерные амбиции Украины).

Впоследствии выяснилось, что с пранкерами говорил и президент Польши Анджей Дуда. Они выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона.

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