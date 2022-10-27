Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется создать фонд для помощи разрушенной войной Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может создать новый фонд для поддержки Украины и восстановления ее разрушенной войной экономики.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на друзей Джонсона.

По их словам, это может быть что-то вроде "плана Маршалла для Украины". Друзья британского политика также убеждены, что "Борис соберет кучу денег" от частных доноров.

Видео дня

Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется создать фонд для помощи разрушенной войной Украине.

Напомним, План Маршалла - это программа экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны, предложенная госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году. Она была призвана поднять разрушенную войной экономику Европы.

Борис Джонсон и Украина

Как известно, Борис Джонсон является большим сторонником Украины. Будучи премьер-министром Великобритании, он предоставлял поддержку нашему государству, а также призвал другие страны не идти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды приезжал в Киев. Во время последнего визита в качестве премьера президент Владимир Зеленский вручил Джонсону орден Свободы.

7 июля 2022 года Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Его с 6 сентября сменила Лиз Трасс, которая в кабинете Джонсона возглавляла Министерство иностранных дел.

Однако уже 20 октября, всего после 45 дней пребывания в должности, Лиз Трасс ушла в отставку. Одним из возможных кандидатов на пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра называли Бориса Джонсона, но он объявил, что не будет выдвигать своей кандидатуры.

25 октября Трасс официально перестала быть премьером после аудиенции с королем Чарльзом III. В этот же день Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании.

Издание Financial Times, ссылаясь на союзников и друзей Джонсона, сообщило, что бывший британский чиновник сосредоточится на укреплении поддержки США для Украины.

В частности, Джонсон хочет с пользой использовать положение, которое он получил, находясь у власти, в качестве одной из главных движущих сил западной поддержки Украины в ее защите от агрессии России. По их словам, Джонсон планирует проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы лоббировать дальнейшую двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: