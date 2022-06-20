Ожидается, что новая программа макрофинансовой помощи будет состоять из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом. Проценты будут покрываться из бюджета ЕС.

В ближайшие дни Европейский союз намерен завершить детализацию финансового пакета для поддержки Украины в размере 9 миллиардов евро (9,5 миллиардов долларов).

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на троих европейских чиновников.

Новая программа макрофинансовой помощи для Киева будет состоять из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. Ожидается, что процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

По словам официальных лиц, подготовку предложения планируется завершить на этой неделе, а лидеры ЕС должны встретиться в четверг и пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить план восстановления Украины и ее заявку на членство в блоке.

Предлагаемый финансовый пакет на 9 млрд евро должны будут поддержать все 27 стран-членов ЕС и Европейский парламент.

Европейская комиссия впервые предложила последний пакет помощи в середине мая для покрытия части финансовых потребностей Украины в размере около 5 миллиардов евро в месяц. Правительство Украины призывало своих партнеров перевести средства в срочном порядке, но комиссия и Германия не пришли к единому мнению относительно пакета.

Исполнительный орган ЕС настаивал на использовании кредитного инструмента, в то время как Германия настаивала на использовании грантов, чтобы избежать увеличения долгового бремени Киева. Берлин объявил о безвозвратном вкладе в размере 1 миллиарда евро в Украину в мае во время встречи министров финансов стран "Большой семерки", организованной Германией.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, некоторые другие страны, в том числе Словакия, также изначально задавались вопросом, являются ли кредиты лучшим способом поддержать Киев. Другие государства-члены, в том числе Дания, задавались вопросом, не подорвет ли предоставление грантов доверие к Украине на рынках.

Другой вопрос заключался в том, какую сумму правительства стран ЕС должны были бы предложить в качестве гарантий для поддержки кредитов в случае дефолта Украины. Ожидается, что ЕС покроет 100% кредита, при этом государства-члены предоставят около 8 миллиардов евро. По словам чиновников, остальная часть будет поступать из бюджета ЕС.

Комиссия связывается с государствами-членами, чтобы уточнить некоторые детали, связанные с гарантиями, но по-прежнему уверена, что первая выплата состоится этим летом, сказал Bloomberg официальный представитель ЕС.

Первоначально ЕС стремился завершить подготовку плана помощи в начале этого месяца, поскольку финансовые потребности Украины продолжают накапливаться. По словам источников, в соответствии с этим графиком комиссия планировала начать сбор средств на рынках в следующем месяце для первого перевода.

ЕС планировал передать еще три или четыре платежа до конца года, хотя это будет зависеть от наличия гарантий и финансовых потребностей Украины, сообщили люди, пожелавшие остаться неназванными, поскольку переговоры носили частный характер.

Ожидается, что финансовый пакет будет содержать ряд условий, которые будут учитывать текущие обстоятельства Украины и будут связаны с усилиями по восстановлению и предотвращением нецелевого использования средств, заявили представители ЕС.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 205 млн евро гуманитарной помощи для Украины. Таким образом, общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки, которую ЕС предоставил Украине в ответ на незаконное вторжение России, превысили 700 млн евро.

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