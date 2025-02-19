По мнению Мецолы, Европе нужен единый рынок оборонной промышленности.

Европа будет готова самостоятельно противостоять угрозам со стороны Китая или России, если США решат уменьшить свой вклад в коллективную безопасность, уверена глава Европарламента Роберта Мецола. Об этом она сказала в интервью изданию РБК-Украина.

По ее словам, в последние годы Европейский Союз увеличил совместные оборонные расходы на 30% и достиг значительного прогресса в вопросах совместных оборонных закупок и расширения производства боеприпасов.

"Через Европейский оборонный фонд мы поддерживаем государства-члены в разработке инновационных и совместимых оборонных технологий и техники", - подчеркнула председатель Европарламента.

Видео дня

Она добавила, что в ЕС появился еврокомиссар по вопросам обороны, а "Европейский парламент повысил статус своего подкомитета по вопросам обороны до полноценного комитета". И хотя это, по ее мнению, "важные шаги", но "нужно сделать еще больше". И Мецола заверила, что это будет сделано.

"Наша настоящая проблема - фрагментация. В то время как США используют 30 систем вооружений, в Европе их 178. Фрагментация означает более высокие расходы и неэффективность. Нам нужен единый рынок оборонной промышленности. Ведь, как метко сказал премьер-министр Туск (Дональд Туск - премьер-министр Польши, - ред.): "время геополитического аутсорсинга прошло"", - подчеркнула Мецола.

Отношения Европы и США: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, лидеры четырех политических групп, представляющих большинство депутатов Европейского парламента, выпустили совместную декларацию относительно войны в Украине и отношений с США. Политики согласились, что Европа больше не может быть зависимой от США. Они призвали удвоить усилия, направленные на защиту Украины и европейской безопасности.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила представителю США по вопросам Украины Киту Келлогу "планы Европы по увеличению производства и расходов на оборону, укрепление как европейского, так и украинского военного потенциала". Она сообщила о намерениях обеспечивать долю ЕС в военной помощи Киеву в полной мере и "даже сделать больше".

Вас также могут заинтересовать новости: