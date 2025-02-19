Надо действовать быстро, чтобы обеспечить необходимое финансирование европейской оборонной политики, заявили они.

Лидеры четырех политических групп, представляющих большинство депутатов Европейского парламента, выпустили совместную декларацию о войне в Украине и отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Как передает Le Monde, правые, левые, экологи и центристы соглашаются в том, что Европа больше не может быть зависимой от США. Они призывают противостоять новой реальности, а также удвоить усилия, направленные на защиту Украины и европейской безопасности:

"Европа больше не может зависеть исключительно от Соединенных Штатов в защите своих ценностей и общих интересов. Столкнувшись с дипломатическим наступлением американцев и россиян с целью прекращения войны в Украине, Европейский Союз и его государства-члены не имеют другого выбора, кроме как действовать немедленно".

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