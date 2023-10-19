Канцлер Германии раскритиковал президента России Владимира Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз должен совместно продолжать финансовую поддержку Украины в будущем. По его словам, использование дополнительных средств не является решением проблемы в долгосрочной перспективе

"У нас здесь четкая позиция: это помощь для Украины, для финансовой стабильности страны, мы должны будем оказывать ее совместно, как европейцы", - заявил Шольц, добавив при этом, что "все это не может быть решено с помощью дополнительных средств".

Он также подверг критике президента России Владимира Путина за его предупреждения о жертвах среди мирного населения в ходе конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

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"Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент повсеместно предупреждает о том, что могут быть жертвы, гражданские жертвы военных столкновений. Циничнее не бывает", - подытожл политик.

Помощь Украине от ЕС - последние новости

Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 миллиардов евро, чтобы покрыть возросшие расходы. 55 из них должны пойти на финансовую поддержку Украины.

В свою очередь Венгрия предложила разделить пакет помощи от ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро и передать лишь половину.

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