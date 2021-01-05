Вчера прививки получили более двух тысяч человек, а в ближайшие дни количество привитых будет увеличиваться "за экспонентой".

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о расширении, ускорении и упрощении программы вакцинации от коронавируса.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

"В ближайшее время будет значительно увеличено количество центров вакцинации, а также расширен список категорий лиц, которым может быть доступна вакцина", - говорится в сообщении.

На фоне критики и обвинений в медлительности программы вакцинации Оливье Веран объявил, что Франция в ближайшие дни догонит своих соседей.

По его словам, в понедельник прививки получили более двух тысяч человек, а в ближайшие дни количество привитых будет увеличиваться "за экспонентой".

"Веран объявил, что к категориям тех, кто может получить инъекцию препарата Pfizer/BioNTech, добавились спасатели и социальные работники старше 50 лет", - подчеркивает издание.

До конца января, по его словам, все жители Франции старше 75 лет смогут сделать прививку. Речь идет о примерно пяти миллионах человек. До этого прививки делали только жителям домов для престарелых и медицинским работникам старше 50 лет.

Французы, которые желают сделать прививку, скоро смогут записаться на вакцинацию онлайн, по телефону или через приложение по отслеживанию контактов с зараженными TousAntiCovid.

Ряд представителей медицинского сообщества критикуют французскую стратегию вакцинации, называя ее слишком медленной. В Германии, которая начала кампанию вакцинации на день раньше, первую дозу прививки получили уже более 200 тысяч человек. Во Франции, по данным Министерства здравоохранения за 1 января, вакцинировали только 512 человек.

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Автор: УНИАН