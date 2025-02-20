Визит, который состоится на следующей неделе, подтвердили в обеих странах.

На фоне скандальных заявлений Дональда Трампа президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе поедет в США на разговор с американским лидером. Об этом сообщил французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад, которого цитирует Bloomberg.

"Он приедет, чтобы выступать за европейцев и безопасность Европы", - отметил Хаддад, добавив, что будущее Украины невозможно решить без украинцев и европейцев.

Накануне советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц тоже сообщал, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят США на следующей неделе.

Видео дня

Европа обеспокоена заявлениями и действиями Трампа

Как писал УНИАН, на прошлой неделе европейских лидеров возмутил телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. А уже на этой неделе Трамп начал агрессивные нападки на украинского лидера Владимира Зеленского.

Попытки американского президента возложить на Украину ответственность за российское вторжение шокировали и возмутили Европу.

Также европейцев беспокоят попытки Трампа навязать Украине выборы во время войны, что не только противоречит украинскому законодательству, но и потенциально может ослабить внутреннюю стабильность Украины перед мирными переговорами.

Вас также могут заинтересовать новости: