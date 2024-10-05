Французский президент в последнее время активно критикует Израль за военные операции в Газе и Ливане.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю, чтобы он не мог использовать эту военную помощь на территории сектора Газа. Об этом сообщает BFMTV.

"Я думаю, что сегодня приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению, чтобы мы прекратили поставки оружия для ведения боевых действий в Газе. Франция ничего не поставляет", - заявил он в эфире французского радио.

Также Макрон настаивает, что "приоритетом является избежание эскалации" в Ливане, который в последние недели подвергается израильским ударам по объектам "Хезболлы".

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"Ливанский народ не может быть следующим в очереди, кого принесут в жертву, и Ливан не может стать новой Газой", - говорит глава французского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, кандидат в президенты США Дональд Трамп высказал мнение, что Израилю стоит нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на недавнее иранское ракетное нападение на Израиль. При этом Трамп вскользь упрекнул Байдена, который наоборот призывает Израиль к сдержанности.

Также мы рассказывали, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые за 5 лет публично выступил с речью и вспомнил о недавнем ударе по Израилю. В речи он призвал Ближний Восток восстать против Израиля.

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