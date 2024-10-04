Французский президент призвал франкоязычный мир к общему видению войн в Украине и других регионах мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег международное сообщество от "двойных стандартов" в отношении вооруженных конфликтов, таких как войны в Украине и на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на саммите лидеров франкоязычных стран.

Так, обращаясь к участникам саммита, Макрон выразил убеждение, что франкоязычный мир может выступать общим дипломатическим фронтом, защищая принципы суверенитета и территориальной целостности на всей планете.

"[Франкоязычный мир] это место, которое говорит на одном языке об Украине, которая сегодня подвергается нападениям, границам и территориальной целостности которой угрожает российская захватническая война. Но он также защищает видение, где нет места двойным стандартам, где все жизни равны для всех конфликтов во всем мире", - сказал Макрон.

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Развивая свою мысль, французский президент отметил, что мира на Ближнем Востоке не будет, пока Израиль и Палестина не договорятся о существовании в рамках двух отдельных государств.

Стоит отметить, что Макрон является одним из немногих западных лидеров, кто публично критикует действия Израиля в Палестине, а теперь и в Ливане. Последний в прошлом был французской колонией.

Что такое франкоязычный мир

"Франкоязычный мир" или "Франкофония" - это ряд стран и регионов мира, где по определенным историческим причинам французский язык является официальным, доминирующим, или достаточно распространенным. Кроме самой Франции, в этот перечень также включают такие страны, как Бельгия, Швейцария, Канада, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Республика Конго и другие.

Франция пытается использовать эти исторические и культурно-языковые связи для усиления собственного влияния в мире. Однако в последние годы эти усилия были подорваны рядом государственных переворотов во франкоязычных странах Африки (Мали, Буркина-Фасо, Нигер), где к власти пришли антизападные и пророссийские военные хунты.

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