Чаще украинских медиков разрешения на работу на немецкой территории получают только сирийские врачи.

В федеральной земле Саксония-Анхальт все больше врачей, имеющих иностранное происхождение. Всего в этой части Германии 1505 таких медиков получили лицензии по состоянию на конец прошлого года.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на Медицинскую ассоциалию Магдебурга. Большинство из них работают в стационарном секторе. Лишь 172 иностранных врача ведут частную практику или же заняты в центрах ухода.

Читайте такжеFinancial Times: Наше будущее после COVID-19 определят пять силИздание отмечает, что чаще всего немецкие лицензии в Саксонии-Анхальт получают врачи из Сирии. Украина же на втором месте среди стран происхождения новоприбывших медиков. Вслед за нашей страной идут Румыния и Польша. Вместе с тем, пресс-секретарь Медицинской ассоциации уверяет, что дипломы из Америки, Азии, Африки и Европы тоже лицензируются в регионе. И каких-то четких тенденций сейчас нет.

В Медицинской ассоциации отмечают, что на Румынию сейчас приходится наибольшая доля иностранных врачей, получивших право вести практику в Саксонии-Анхальт. Украина же на третьем месте после Сирии.

Немецкие чиновники уверяют, что пандемия коронавируса не усилила приток иностранных врачей, а также не повлияла на решение при рассмотрении разрешений для них.

"Заявки с необходимым пакетом документов могут быть присланы по почте. Обмен информацией во время процесса происходит через электронную почту или по телефону", - пояснили в Службе предоставления разрешений в Саксонии-Ангальт.

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Перевод: Лесь Дымань