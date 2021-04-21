Королева Великобритании Елизавета ІІ 21 апреля, в свой 95-й день рождения, сделала первое за длительное время публичное заявление после смерти своего супруга принца Филиппа.
Читайте такжеСМИ узнали, как Елизавета II отметит свой юбилейСообщение опубликовано в Twitter королевской семьи.
В своем послании она поблагодарила людей за «поддержку и доброту», а также призналась, что переживает «период глубокой печали», ведь впервые за 73 года она отмечает свой день рождения без супруга.
Обращение Елизаветы ІІ: полный текст
«По случаю моего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю.
Хотя мы, как семья, переживаем период глубокой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, странах Содружества и во всем мире люди отдали дань уважения моему мужу.
Моя семья и я хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку и доброту, оказанные нам в эти дни.
Мы были глубоко тронуты, и постоянно будем помнить о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на огромное количество людей на протяжении всей своей жизни».
Смерть принца Филиппа: что известно
Принц Филипп умер в Виндзорском замке утром 9 апреля. Ему было 99 лет.
Перед этим в марте он месяц провел в больнице.
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