Сколько лет Елизавете II и почему ее личность так популярна в мире - узнайте на УНИАН.

Королева Елизавета 6 февраля 2022 года отметит профессиональный юбилей - 70 лет на престоле. Она является первой за всю монаршую историю правления, кто так долго находится у власти. УНИАН собрал интересные факты из жизни Её Величества.

Как Елизавета 2 пришла к власти

С детства будущая королева отличалась сильным характером, самостоятельностью и решительностью. В 1945-м году вступила во "Вспомогательную территориальную службу", где прошла курсы самообороны для женщин. В 1947 году она вместе с родителями впервые посетила Южную Африку, где произнесла свою знаменитую речь:

Я заявляю перед вами всеми, что вся моя жизнь, будет ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим.

Когда Елизавете было 25 лет, ее отец заболел - дал о себе знать груз ответственности за государство и эмоциональные потрясения в период Второй мировой войны. В это время Елизавета, как старшая из дочерей, сама ездила с визитами в страны Содружества.

Читайте такжеГарри и Меган вернутся во дворец: принц Чарльз позвал сына, боясь его местиВ ночь с 5 на 6 февраля 1952 года ее отец - Георг VI - скончался, а принцесса приняла бремя власти на себя. Однако коронация произошла лишь спустя 16 месяцев - в июне 1953 года.

Интересные факты о Елизавете II

Кроме купания во всеобщей любви и косвенного влияния на политическую жизнь государства, Елизавета вторая живет и частной жизнью, в которой происходит много интересных вещей:

королева отмечает день рождения дважды в году - весной и летом;

корги - любимая порода правительницы;

муж Елизаветы II называет ее "cabbage" (капуста);

для того, чтобы пошить свадебное платье, принцесса Елизавета использовала купоны, выданные в годы Второй мировой войны;

из общего числа писем поклонников королева выбирает несколько и отвечает на них сама;

Елизавета II любит пить джин перед ланчем, в обед вино, а вечером - мартини или шампанское;

просыпается королева не под звуки будильника, а под дивную мелодию волынки.

Британская королева считается одним из самых влиятельных политиков, хотя напрямую влияния такого не имеет. Ее подданные считают, что сохранность монархии вопреки множеству тяжелых периодов для государства - это заслуга Елизаветы. Именно поэтому ее любят и уважают не только в родной стране, но и во всем мире.

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