Преимущество сейчас за Пригожиным, потому что его "вагнеровцам" с опытом боевых действий противостоят местные менты, которые сидят в тылах и в боевых действиях участия не принимали.

Столкновения между сторонниками главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны России Сергея Шойгу сейчас не дают оснований говорить о гражданскую войну.

Об этом сказал аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии агентству УНИАН. Он отметил, что события, которые происходят в России, Украине выгодны.

"Пока речь не идет о гражданской войне. То, что там морды побили в Ростове сторонники Пригожина и Шойгу это ерунда, потому что все самое интересное впереди. Главное сейчас, чтобы российское войско еще больше расслоилось на две стороны - они сидя в окопах под обстрелами должны кого-то выбирать. В ближайшее время мы можем увидеть, что бойцов начинают забирать из Украины, чтобы уже на территории России поддержать тех, на чьей стороне они есть. для нас это выгодное развитие событий, потому что чем меньше россиян и техники, боеприпасов на нашей территории, тем легче будет продвигаться нашим военным, тем меньше будут наши потери", - подчеркнул Ступак.

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Он подчеркнул, что когда наверху нет понимания, то это очень деморализует войско, а это выгодно для Украины, которая защищает свою территорию.

"Понятно, что преимущество сейчас за Пригожиным, потому что у его бойцов безумный опыт боевых действий, а им противостоят местные менты, которые сидят в тылах и в боевых действиях участия не принимали", - сказал Ступак.

Он подчеркнул, что вариантов развития событий очень много и ближайшие два дня покажут как эта ситуация может быть решена.

Попытка восстания в России - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня по приказу Пригожина войска ЧВК "Вагнера" пошли на Москву. Под контроль ими взят Ростов и Воронеж. Президент России Владимир Путин назвал такие действия предательством и "ударом в спину".

Уже вечером Пригожин пообещал в ходе переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы.

Пригожин сказал, что, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, он разворачивает свои колонны и идет в полевые лагеря.

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