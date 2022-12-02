Он был "мостом" к Западу для Лукашенко и обладал влиянием в Беларуси.

Недавно умершего министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея могли устранить российские спецслужбы. Он был вторым человеком в политической иерархии Беларуси и эдаким "мостом" с Западом для Лукашенко.

Таким мнением поделился политолог Михаил Шейтельман в интервью УНИАН. Он сообщил: "Для Лукашенко он был таким "мостом" к западу. Лукашенко — самопровозглашенный, а Макей — нет. Запад признает правительство Беларуси. Он не признает только Лукашенко. Макей — второй человек в беларуской политической иерархии".

По словам Шейтельмана, бывшего министра иностранных дел Беларуси нельзя сравнивать с Сергеем Лавровым, который занимает тот же пост в РФ. Макей был в окружении Лукашенко, как секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев для Путина. Только у самопровозглашенного лидера РБ и бывшего МИД были какие-то политический рейтинги.

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"Скорее всего, его прикончили из-за отношений с Западом, потому что он имел прямые контакты со всеми и пользовался доверием. Безусловно, он был на 100% предан Лукашенко, но россияне этим поступком оборвали связь между администрацией Лукашенко и западными странами", — подытожил Шейтельман.

Подробности смерти Макея

Близкий соратник Лукашенко умер в возрасте 64 лет 26 ноября. Считалось, что он был главным каналом самопровозглашенного лидера Беларуси для общения с Западом.

Вслед за сообщением о кончине появилась информация от российского оппозиционера Леонида Невзлина. По его словам, Макея отравили российские спецслужбы. А Лукашенко после этого сменил повара, охрану и обслугу.

Марк Фейгин, оппозиционер и юрист из РФ, назвал смерть Макея странной. Он сравнил ее с "гибелью на войне от насморка".

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