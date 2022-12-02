Политтехнолог Шейтельман: Украине придется убивать Путина - ловить, судить и вешать. Природа это за нас не исполнит

Политолог Михаил Шейтельман в интервью УНИАН рассказал о нынешней политической ситуации в России, распаде РФ и отступлении оккупантов с ЗАЭС.

Минобороны России начало собирать свою частную военную компанию. Для чего? В противовес Пригожину? Они готовятся к жизни без Путина?

Я не до конца в это все верю. Это не дым без огня, но не настолько все буквально. Минобороны не может создать частную военную компанию, потому что это запрещено по закону Российской Федерации. Если это создает какой-то жулик и проходимец - это одна история, а когда Минобороны - их не зарегистрирует Минюст. Они могут нарушать любые законы, но процедуру нарушить не получится. Будет странно, если у Минобороны на офшорной юрисдикции на Багамах будет зарегистрирована частная военная компания.

Суть в том, что они готовятся либо ко временам после Путина, либо ко временам после войны. Путин - не божество, и его силы заканчиваются. На сегодня на титул самого сильного человека России претендуют сразу несколько господ. Это Патрушев, Золотов, Пригожин или Кадыров. Пригожин помимо ЧВК контролирует еще значительную часть российской армии. Особенно под его контролем та часть, которая на фронте, потому что это он назначал Суровикина. Не нужно искать какие-то инсайды, чтобы это знать. Мы все видели, как он хотел уволить Шойгу, а вместо этого ему позволили назначить своего командующего. Дальше он нанял Соловьева и Симоньян. Это слышно по тому, что они говорят: Симоньян рекламирует ЧВК "Вагнер", Соловьев - восхваляет решения Суровикина. Пригожин и ранее был большим игроком, но за последние три месяца мы видим большой политический взлет. Я думаю, он и чиновников себе внутри Кремля скупил.

Шойгу, например, нужно обороняться, когда на него нападет его же собственная армия, поэтому ему нужно создавать свою. Некий Саркисян создает свою мифическую армию зэков. Но это больше похоже на какое-то региональное явление, которое происходит на оккупированных территориях. Кто заказчик? Владельцы точно в России. Ходили версии, что это из Кремля. Но я не готов поверить, что в Кремле поручают такое дело какому-то украинскому "блатному". Это может быть кто-то из Ростова или Ростовской области. Например, там сидит Янукович, который посоветовал из регионального бюджета это оплачивать. Да, они все сейчас готовятся к войне между собой.

Вы назвали Пригожина, Золотова, Патрушева и Кадырова. Кто из них является самым большим злом?

Я не перечислял самое большое зло, а перечислял тех, у кого самое большое число военной силы. 20 человек, которые входят в Совет безопасности России, в равной степени являются злом. Бортников, Патрушев, Медведев, Лавров, Собянин, Мишустин… Нас не должно вводить в заблуждение, что эти люди какие-то другие. Это они начали эту войну. Это они приступили к геноциду украинского народа. Мы не имеем права их разделять. Зеленский говорит - "Мы не будем разговаривать с Путиным". Да, не будем, но и нормализовывать отношения ни с кем из этих мы тоже не собираемся. Никогда в жизни президент Украины не встретится ни с кем из этих людей. Мы должны обязательно помнить о том, кто они. Это именно они 21 февраля голосовали за признание "ЛНР" и "ДНР" независимыми, зная, что это начало войны. Они все знали о начале войны, поддерживали ее, и сейчас каждый на своем месте работает на нее.

Сейчас некоторые наивные люди говорят: "А вот Собянин же другой!" Собянин объявил, что доходы от новогодних елок в Москве пойдут на помощь военным РФ. Поэтому сегодня каждый москвич, который принимает участие в муниципальном новогоднем праздновании, — соучастник убийств, изнасилований, геноцида, похищения детей и так далее.

Даже электрик, который сегодня в России показывает военному куда нужно бить, чтобы обесточить Львов, такой же "эсэсовец", как летчик, который нажимает на пуск ракеты.

Что должно случиться, чтобы что-то изменилось?

Российская Федерация должна прекратить свое существование, как когда-то это сделал Советский Союз. Никуда эта территория не денется. Там же живут какие-то люди. Вот пусть эти люди построят какие-то государства. Тогда с одним из этих государств у нас будут отношения лучше, а с другими - хуже. А с нынешним государством не будет никаких отношений. Я не верю, что через 30-40 лет президент РФ сможет встретиться с президентом украинского государства и пожать друг другу руки. Это нереально.

Каким образом РФ распадется?

Распад РФ - это объективный процесс, а то, как это происходит технически - это субъективный процесс. Где сначала взорвется? Это может зависеть от конкретного человека или от случая

Начали говорить о признаках того, что россияне покинут ЗАЭС. Песков отрицает. Как правило, если Песков что-либо отрицает, потом именно это и происходит. Что там происходит, как вы думаете?

Мы можем только предположить. То, что россияне отстранили наших работников от того, что происходит внутри, свидетельствует об их скорейшем уходе. Я не знаю этого, но логично, что если бы они планировали уходить, то вещи бы собирали без свидетелей. Им нужно много чего "зачистить", уничтожить следы преступлений и так далее. Станция же большая. Кого они там запытали, расстреляли, закатали в асфальт? Мы сейчас не знаем сколько людей они погубили. Этот шаг с их стороны понятен.

Еще одна интересная новость была прямо перед нашим разговором. Пишут, что наши ребята взорвали мост, по которому идет снабжение группировки вот там в Запорожской области. Это отступление россиян не от хорошей жизни, и не потому что они вдруг захотели, решили, или на них оказал давление Макрон. Нет, это только по той причине, что работают ВСУ. Они постоянно отцепляют от снабжения военных, расположенных на ЗАЭС. Там же HIMARS каждый день работают.

Россия выдаст отступление с ЗАЭС как "жест доброй воли"

Что уход российских оккупантов с ЗАЭС будет означать в целом?

Они скажут: "Мы решили это сделать, потому что МАГАТЕ попросила. Потому что украинцы бесконечно обстреливают, мы решили не позволить им совершить самое страшное ядерное преступление. Это в рамках жеста доброй воли". Тут другое интересно. Я не верю, что кто-то уговорил Путина на это. У них проблемы логистического и военного характера. Каким будет радиус отступления? Только со станции выйдут? Мне кажется, нет. Это может быть масштабное отступление в духе Харьковского. Сейчас они торгуются, ведь впервые мы готовы пойти на некоторые условия. До этого в Харьковской области или Херсоне мы же не договаривались. Мы сколько наступим, столько и наступим, а вы сколько убежите, столько и убежите. Сейчас появился реальный повод для переговоров - это демилитаризация атомной станции, то есть наши войска там физически находиться не смогут. Я думаю, на это Украина пойдет. За это сейчас идут торги. Вся эта история с отступлением россиян действительно похожа на правду.

По поводу ракетных ударов. Пишут, что Россия готовит новую атаку, вывела в море носители "Калибр", чтобы создать в Украине очередной блэкаут. США и Китай решили вопрос с ядерным оружием. Могут ли они также решить вопрос с террористическими атаками на критическую инфраструктуру и гражданское население?

Все начинают наводить панику, но это лишнее. Я столько раз уже об этом слышал, мне писали об этом письма, звонили и говорили: "Миша, точно ударят!" Мне звонили из Генштаба со словами: "Завтра россияне ударят". Но это только паника, ведь никто точно не знает когда россияне выстрелят. Будут ли они нас бомбить? Да. Продолжат ли они бить по нашей энергетической инфраструктуре? Да. Из-за этого будут новые блэкауты на время? Да. Электричество отключится насовсем? Нет, оно не отключится полностью. Мне объяснили, что после ударов на прошлой неделе наша энергосистема доказала, что ее невозможно уничтожить. Ее можно кусками выключить на время, и по кускам мы ее и восстанавливаем.

Во время удара, нанесенного где-то три недели назад, было выпущено около 150 ракет за два дня. Тогда все сказали, что россиянам для нанесения нового удара понадобится 2-3 недели, а они нанесли раньше - через 8 дней. Но это было 70 ракет, потому что у них не было 150. Да, удар может быть через неделю с 70 ракетами, или через 3 недели со 150 ракетами.

Могут ли США остановить это? Нет. Почему США и Китай смогли остановить ядерную угрозу? Было четко сказано: "Если вы стреляете, то мы делаем с вами вот такое". Путин в это поверил, потому что понимал, что они реально это сделают. Сейчас по электрике удары уже наносятся, а США ничего не делают.

Во что он теперь должен поверить? Он понимает только язык взаимных угроз. Путин бы задумался, если бы после первого удара по нашей энергосистеме США сказали: "Значит так, если будет второй удар, то мы наносим удары сюда, сюда и сюда". Но США так не сделали. Они допустили и второй, и третий удар. Это значит, что они это "хавают" и согласны со всем. Путин продолжит.

Очень тяжело жить в темноте и в холоде. У всех нас разные условия, но сложно всем. Я могу напомнить такой термин советский, как "сто дней до приказа". Был и фильм такой, и книга. О чем это? Когда человеку оставалось 100 дней до увольнения в запас, он становился "дедушкой советской армии". "Дедушка", которому осталось 100 дней, лежал и считал сколько ему до приказа об увольнении. А что еще ему делать? Дедушка же не должен ничего делать. Он покупал себе портновский метр и каждый день отрезал по одному сантиметру, чтобы отсчитывать. Любой "дедушка советской армии" знал, что дембель неизбежен. Это была очень важная формулировка. Приходит к тебе какой-то полковник, начинает на тебя орать, а ты его посылаешь: "Братан, у меня-то дембель неизбежен, а тебе жить эту жизнь. Ты будешь всю жизнь военным, как дурак, а я через 100 дней домой поеду". Я вам скажу один секрет, который Путин не знает, - весна точно наступит. Неделю назад я подсчитал, что до марта оставалось 100 дней. И я подумал: "Всего 100 дней нам нужно пережить в этом всем". Уже в марте он нам ничего не сделает. На прошлой неделе они нас разбомбили, а уже за неделю мы восстановили это и как-то живем. Значит с прошлой бомбежки от этого метра мы можем отрезать 5 сантиметров. Нужно каждое утро просыпаться и говорить: "О, мы отрезали еще 1 сантиметр". Наши военные справились, наше ПВО сбило большую часть ракет, наши электрики восстановили большую часть электричества. Мы здесь держимся, чтобы в это время наши на фронте могли победить.

Путин недавно встречался с так называемыми матерями погибших мобилизованных. Прокомментируйте, пожалуйста, эту встречу. Многие сказали, что у него что-то не так со здоровьем, потому что он кашлял. Он просто закашлялся или действительно там что-то не ладится?

Это мобилизованные солдаты, а не срочники. Сколько лет мобилизованным? 30-40 лет. Какие матери у 40-летних мужчин? У них должны быть уже жены и дети, но Путин встречался именно с матерями. Это что, у них там одни инфантилы? Матери заботятся о 40-летних мужиках? Вы видели этих мужиков, которые пьяные садились в автобусы? Провожали их жены, как мы видели, а он встречается с матерями. Он вообще соображает? Ему там в Кремле мог кто-то об этом сказать?

Первое воспоминание в жизни Путина - это Чеченская война. Она привела к тому, что появился комитет солдатских матерей. Матери поехали в Чечню искать убитых солдат, сами выкупали их, обменивали на мясо. Тогда были матери, потому что воевали ребята 18-19 лет. Логично, что у них были не жены. А здесь он отправил на фронт мобилизованных до 45 лет. Какие матери? Они ни черта не понимают. Невзоров показал уже, что это ненастоящие съемки, что там нарезанные куски, что это смонтированный фильм. Но зачем монтировать фильм? Он настолько кашлял, что пришлось вырезать?

На этой неделе модно цитировать Булгакова. Вот "замочили" министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, и все начали говорить, что Булгаков писал: "Человек смертен внезапно". Говорят, что он, может быть, случайно умер. Я говорю: "Кирпич на голову никому никогда просто так не падает". Из той же книги я часто вспоминаю цитату про саркому. Вы знаете, я эту цитату в контексте Путина вспоминал еще в 2012 году, когда не было войны. Именно в 2012 году впервые появились новости о том, что у него саркома позвоночника. Я тогда пошутил, вспомнив Булгакова, а мне все: "Как так можно о живом человеке?" Тогда еще не знали, что он извращенец, убийца и автор геноцида. Нам придется его убивать. Нам придется его ловить, судить, вешать и так далее. Сама природа это за нас не исполнит.

Станет ли Путин убивать Лукашенко

Вы вспомнили о министре иностранных дел Беларуси, который внезапно скончался. Читала, что его могли убрать российские спецслужбы. Сейчас Лукашенко очень испугался, так как это было его доверенное лицо. Он поменял поваров, обслугу, увеличил охрану и так далее. Его действительно могли отравить?

Оно так и выглядит, что россияне "грохнули". Для Лукашенко он был таким "мостом" к западу. Лукашенко - самопровозглашенный, а Макей - нет. Запад признает правительство Беларуси. Он не признает только Лукашенко. Макей - второй человек в беларуской политической иерархии. Если его сравнивать с кем-то в России, то это не Лавров. Лавров - мелкий чиновник, не влияющий на решения. Макей у Лукашенко как Патрушев у Путина. Если брать людей с какими-то рейтингами, то только у Лукашенко и Макея какой-либо рейтинг вообще был. Скорее всего, его прикончили из-за отношений с Западом, потому что он имел прямые контакты со всеми и пользовался доверием. Безусловно, он был на 100% предан Лукашенко, но россияне этим поступком оборвали связь между администрацией Лукашенко и западными странами.

Насчет усиления охраны могу сказать, что Лукашенко никогда не занимался своей охраной. Он - не Путин, не ссыклявый человек. Например, Путин встречается с фальшивыми матерями, а Лукашенко в момент, когда была революция, приходил на завод, где были митинги, протесты. Он стал с ними разговаривать, ругаться.

Это постановочная история была?

Нет. Посмотрите эти кадры, там все по-настоящему. Там все кричат ему, а он: "Подойди, поговорим с тобой!" Он такой человек по натуре. Да, у него там охрана, ОМОН и все такое. Он же считает себя президентом.

Я думаю, Лукашенко понимает, что никакая охрана его не спасет, если у Путина будет желание его убить.

Я помню, несколько раз видел кортеж Лукашенко в Минске. У него в центре одна из резиденций. Ты едешь, перед тобой выходит милиционер, машет палкой. И ты видишь, как выезжает кортеж Лукашенко, потому что из этого места никто больше не выезжает. Через минуту тебе говорят: "Все, поезжайте". Это не то, что перекрыли дорогу на 8 часов. Ничего подобного. Там нет таких мер безопасности, как в России. Да и у них физически нет возможности обеспечить такую безопасность, если ФСБ решит его уничтожить. Я думаю, там каждый второй в окружении Лукашенко - агент ФСБ. Его защитой является то, что россиянам его сейчас во время войны трудно заменить. В 2020 году в мирное время пытались, и у них не вышло.

Если Россия пыталась добиться обрыва отношений с Западом посредством смерти Макея, то чего в целом она сейчас хочет от Беларуси? Чтобы войска приняли участие в войне против Украины?

Конечно. Во-первых, им нужен союзник. Во-вторых, это военные. У них сейчас борьба идет за каждого алкаша и бомжа, чтобы его отправить на фронт. А здесь, как сказал сам Лукашенко, 40 тысяч бойцов. Да, среди них много призывников, но есть же и кадровые офицеры, закончившие военное училище. Они никогда не воевали, но ничего. Как начинается гимн Беларуси? "Мы, беларусы, — мирные люди". Для них это главное. Я сам там жил и общался со многими. Когда у беларусов спрашивают почему они не хотят быть частью России, они отвечают: "Потому что они много воюют. Если мы соединимся с ними, то наших детей заберут в армию и отправят воевать". Это говорилось в 2000-х годах до Крыма и до Донбасса. Путин и не свергает Лукашенко, потому что никого другого народ не будет слушать. Не захотят. Они могут и на протесты выйти, если их детей попытаются забрать в русскую армию. А Путину нужно, чтобы Лукашенко это сказал. Если Лукашенко прикажет своей армии наступать, то она будет наступать.

Как думаете, прикажет?

Нет, не думаю. Наша армия выстроена там для оборонительных мероприятий, потому что угроза существует всегда. Да и российские войска в каком-то количестве уже сейчас есть на беларуских базах. По-военному не очень похоже, что они сейчас решили воевать, хотя бы потому что они россиян забирают и отправляют на Донбасс.

Новый поход на Киев обязательно будет. Если мы не уничтожим зверя в его логове, то новый поход на Киев они обязательно организуют. Это вопрос времени. С беларусской армией или без, но это будет.

Путин сейчас беларускую армию готов даже на Донбасс бросить, чтобы штурмовать. Ему какая разница? Ему главное, чтобы солдаты физически были. Это же мясо. Тем более, интеллектуальный уровень беларусского солдата в разы выше, чем российского.

Что будет с экономикой РФ

Решение Совета ЕС о том, что обход санкций РФ теперь будет криминальным преступлением. На этом фоне может возникнуть потолок цен на энергоресурсы. Путин запускает станок, печатает триллион рублей. Может ли лопнуть экономика РФ?

Да, российская экономика обязательно рухнет. Это произойдет в любом случае. Их экономика может только воровать. Нельзя воровать и воевать. Либо одно, либо другое. Но, к сожалению, ждать долго. Мы не должны радоваться и кричать, что завтра у них все рухнет. Ограничение цен на нефть - это хорошо. Это сработает, но медленно. Печатный станок уже запустили, и он будет крутиться все быстрее и быстрее. У них был большой запас прочности за счет ежегодного профицита бюджета. Они получали с этих нефтедолларов огромные деньги. Именно поэтому их экономика была в 10 раз больше нашей. Но они же ничего не умеют и ничего не делали. У них была халявная составляющая. Сколько IT-продукции экспортировала Россия за прошлый год? Миллиарда 2. А Украина? 6,8 миллиарда. Поэтому у нас экономика настоящая, а у них - фальшивая, выживающая только за счет нефти. И когда у них перестанут покупать нефть и газ, забирая по себестоимости, это начнет мешать вести войну. Уже в следующем году произойдет. Они будут печатать рубли и платить ими военным, но доллара у них больше не будет.

Диана Шароди, Тала Калатай