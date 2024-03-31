По словам Майка Лоулера, "это критически важно для наших союзников".

Палата представителей Конгресса США проголосует за финансовую помощь Украине после пасхальных каникул. Такое убеждение в эфире CNN выразил республиканец из Нью-Йорка Майк Лоулер.

По его словам, одобрение помощи Киеву "критически важно для наших союзников".

"Мы являемся лидером свободного мира, и мы не можем уклониться от нашего долга поддерживать и защищать демократии по всему миру", - отметил политик.

Он подтвердил, что вместе с коллегами по Палате представителей продвигают петицию об увольнении Майка Джонсона с должности спикера, чтобы позволить голосовать за их законопроект, который сочетает финансирование Украины и безопасности границ.

"Но я надеюсь, что спикер вынесет на рассмотрение законопроект или измененную версию законопроекта, чтобы мы могли раз и навсегда гарантировать, что наши союзники получат помощь и поддержку, в которых они нуждаются", - резюмировал Лоулер.

Помощь США Украине - последние новости

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что спикер Майк Джонсон пообещал внести на рассмотрение помощь Украине после пасхальных каникул.

По словам Тернера, вопрос помощи Киеву будет первым на повестке дня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спикером Джонсоном. Среди прочего, беседа касалась поддержки Киева в противостоянии РФ.

Как сказал Зеленский, в этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины является критически важным.

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