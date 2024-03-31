Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещает поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул. Об этом сообщил председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, информирует CBS News.
По его словам, после возвращения к работе вопрос помощи Киеву будет первым на повестке дня.
"После того, как мы приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство, я верю, что это будет иметь подавляющую поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", - отметил Тернер.
Как известно, Палата представителей должна вернуться с пасхальных каникул 9 апреля.
Помощь США Украине - последние новости
На днях президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спикером Джонсоном - в частности, по поводу поддержки Киева в противостоянии Кремлю.
По словам главы государства, в этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины является критически важным.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно высказался о войне. По его словам, если бы Украина имела достаточно систем противовоздушной обороны, "мы бы смогли защитить не только жизнь нашего народа, но и нашу экономику от разрушения".
"Отдайте нам эти чертовы Patriot", - призвал Кулеба.
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