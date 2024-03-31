По словам председателя комитета по разведке Палаты представителей США, вопрос помощи Киеву будет первым на повестке дня.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещает поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул. Об этом сообщил председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, информирует CBS News.

По его словам, после возвращения к работе вопрос помощи Киеву будет первым на повестке дня.

"После того, как мы приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство, я верю, что это будет иметь подавляющую поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", - отметил Тернер.

Как известно, Палата представителей должна вернуться с пасхальных каникул 9 апреля.

Помощь США Украине - последние новости

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спикером Джонсоном - в частности, по поводу поддержки Киева в противостоянии Кремлю.

По словам главы государства, в этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины является критически важным.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно высказался о войне. По его словам, если бы Украина имела достаточно систем противовоздушной обороны, "мы бы смогли защитить не только жизнь нашего народа, но и нашу экономику от разрушения".

"Отдайте нам эти чертовы Patriot", - призвал Кулеба.

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