Лидеры Британии, США, Италии, Франции и Германии заявили о необходимости обеспечить объединенный фронт в связи с российскими угрозами и враждебностью.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заявляет, что Британия будет использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии Российской Федерации против Украины.

Как сообщается на сайте правительства Британии, правительства Британии, Джонсон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Они подчеркнули необходимость обеспечить объединенный фронт в связи с российскими угрозами и враждебностью", - говорится в заявлении.

Лидеры пяти государств призвали Россию снизить накал и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины.

При этом, Джонсон повторил пункты, которые он озвучил ранее президенту РФ Владимиру Путину и министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс также сообщила на прошлой неделе ее российскому коллеге Сергею Лаврову.

"Премьер-министр сказал, что Соединенное Королевство продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию против Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры пяти государств договорились вновь провести разговор после переговоров Байдена с Путиным.

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря Путин и Байден проведут переговоры по видеозвонку. Президент США намерен поднять вопрос военной активности РФ у границ Украины. Планируется, что после разговора с Путиным лидер США проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Байден заявлял, что готовит набор инициатив, чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

В конце октября – начале ноября Россия начала активное перемещение войск и техники к границам с Украиной.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, на сегодня у государственной границы 94 тыс. российских военных, однако это количество может вырасти до 175 тыс. По его словам, наступление, вероятно, состоится в конце января.

Автор: Виталий Саенко