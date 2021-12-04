По данным агентства, президент США рассчитывает обсудить, в частности, ситуацию вокруг Украины.

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря, звонок по защищенной видеосвязи.

Такую информацию в субботу обнародовало агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и широкий спектр других вопросов.

В частности, американский лидер планирует заявить об обеспокоенности военной активностью РФ около границ с Украиной.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

Кроме того, Байден заявил, что не принимает "красные линии" Москвы, поскольку растут опасения, что тлеющий конфликт, развязанный РФ на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну.

"Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным. Я не принимаю ничьих красных линий", – ответил американский глава.

Автор: Светлана Закелова