Около 40% опрошенных убеждены, что вторжения РФ не будет.

Каждый второй украинец считает реальной угрозу вторжения России на территорию Украины.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в течение 20-21 января 2022 года всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, согласно обнародованным результатам, 48,1% респондентов считают, что вторжение вполне возможно. При этом 39,1% опрошенных считают, что вторжения не будет. Еще 12,8% затруднились ответить на вопрос.

Социологи отмечают, что по сравнению с серединой декабря 2021 года ситуация практически не изменилась.

Большинство респондентов - 56,5% - считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 29,2%. Еще 14,3% - не определились по этому поводу.

Как проводился опрос

В ходе исследования опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

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Возможное вторжение РФ в Украину

Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время, соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.