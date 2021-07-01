Первый туристический суборбитальный полет на корабле New Shepard компании Blue Origin, принадлежащей Безосу, состоится 20 июля.

Самый богатый человек в мире Джефф Безос раскрыл имя четвертого пассажира, который отправится в суборбитальный полет вместе с ним на космическом корабле New Shepard 20 июля.

Этим пассажиром стала 82-летняя Уолли Фанк, о чем Безос сообщил в своем Instagram. «Никто не ждал так долго… Настало твое время. Добро пожаловать в команду, Уолли», - написал Джефф Безос.

Уолли Фанк - первая женщина-инспектор по безопасности полетов в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) США - работала в Национальном совете по транспорту и безопасности (NTSB). Кроме того, она участвовала в программе «Меркурий 13» — инициативе группы феминисток, желавших доказать, что женщинам в космосе тоже есть место. Она прошла подготовку к космическому полету, выполнив многочисленные тесты, и была одной из лучших среди участников той миссии. Однако NASA, не имевшее отношения к этой программе, так и не пригласило никого из участниц программы для осуществления космического полета.

Читайте такжеNASA одобрило ракету Безоса для космических запусковПервый туристический суборбитальный полет на корабле New Shepard компании Blue Origin, принадлежащей Безосу, состоится 20 июля. Вместе с основателем компании в полет отправится его брат Марк, Фанк, а также еще один пассажир, выкупивший билет на аукционе за $28 млн, сообщает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая