Компания Amazon ведет переговоры о покупке одной из старейших студий по производству кино "MGM" за 9 миллиардов долларов.
Об этом пишет BBC.
Читайте такжеСегодня первый полуфинал "Евровидения 2021": где и когда смотреть шоу онлайнMGM – одна из самых старых и самых известных студий Голливуда с вековой историей и фирменным логотипом льва на заставке.
В случае успешных переговоров и покупки стриминговый сервис Amazon Prime Video получит доступ к огромному каталогу культового контента – классики фильмов и телешоу за 100 лет кино США.
По информации СМИ, материнская компания студии MGM Holdings рассматривает возможность ее продажи с конца 2020 года.
MGM, в частности, выпустил франшизу фильма о Джеймсе Бонде и популярный сериал "Рассказ служанки".
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