В США акула загрызла женщину
09:40, 28 июля 2020Мир
400 0
Ранее был известен лишь один случай нападения акул на человека в этом регионе.
В США после нападения акулы погибла женщина / фото wsj.com
В США вблизи острова Мэн акула напала на женщину, которая скончалась от полученных травм.
Читайте такжеВ Малайзии крокодил-убийца съел рыбака, на берегу нашли части его тела
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщается, свидетель видел, как женщина плыла у берега острова Бейли, и была ранена в результате нападения акулы.
Два каякера помогли пострадавшей добраться до берега, медики пытались спасти женщину, но она была объявлена мертвой на месте происшествия.
Имя женщины не разглашается.
Сообщается, что в штате Мэн был зафиксирован только один случай неспровоцированного нападения акул на человека.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter