В США акула загрызла женщину

Ранее был известен лишь один случай нападения акул на человека в этом регионе.

В США вблизи острова Мэн акула напала на женщину, которая скончалась от полученных травм.

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Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, свидетель видел, как женщина плыла у берега острова Бейли, и была ранена в результате нападения акулы.

Два каякера помогли пострадавшей добраться до берега, медики пытались спасти женщину, но она была объявлена мертвой на месте происшествия.

Имя женщины не разглашается.

Сообщается, что в штате Мэн был зафиксирован только один случай неспровоцированного нападения акул на человека.

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