Это первое подтвержденное нападение акулы в море недалеко от Нью-Йорка за последние 60 лет.

В американском штате Нью-Йорк акула укусила 65-летнюю украинку, плававшую в море возле пляжа Роквей. Это стало первым подтвержденным нападением акулы в водах Нью-Йорка за несколько десятилетий, пишет The New York Times.

Женщину по имени Татьяна Колтунюк из воды вытащили спасатели, дежурившие на пляже. Они услышали ее крики о помощи и спасли. Они же оказали первую помощь на месте и затем доставили женщину в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас медики оценивают состояние украинки как "тяжелое, но стабильное". В полицейском отчете говорится, что г-жа Колтунюк потеряла около 20 фунтов (около 9 кг) массы тела в результате укуса. Тем не менее, The New York Times отмечает, что эта цифра, вероятно, была значительно завышена.

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После нападения людей с пляжа эвакуировали, а спасательные службы начали с вертолетов искали акул в море, однако ни одной не нашли.

"Я не думаю, что слышал о таких травмах в наших водах в своей истории, несмотря на то, что я работал с акулами в течение 30 лет", — сказал Ганс Уолтерс, полевой ученый из общества охраны дикой природы Нью-Йоркского океанариума.

Согласно неофициальной базе данных о нападениях акул Global Shark Attack File, нападение на украинку действительно стало первым подтвержденным нападением акулы в Нью-Йорке с 1950-х годов. Последний задокументированный укус акулы в этом районе произошел в 1958 году, когда человека укусила гарпунная акула после того, как животное было спровоцировано.

Как ни странно это звучит, но ученые связывают появление акул возле Нью-Йорка с улучшением экологической ситуации в этом районе моря. Там появляется больше рыбы, на которую охотятся акулы.

Нападения акул-последние новости

В начале июня определенного резонанса получила история, случившаяся в египетском курортном городе Хургада. Там акула съела российского туриста. Позже местные рыбаки поймали акулу и сделали из нее чучело.

А в мае от нападения акулы пострадала 22-летняя девушка из Коннектикута (США). Животное атаковало американку, когда та отдыхала на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Девушка потеряла ногу, когда занималась снорклингом.

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