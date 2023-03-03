На днях по инициативе телеграмм-канала AZfront в иранском регионе Южный Азербайджан началась беспрецедентная акция объединенных демократических сил. Движение восьми молодежных организаций стало серьезным шагом к дестабилизации внутри Ирана. Молодежь региона впервые выступила единым фронтом и буквально под носом у представителей иранской власти и правоохранителей расклеила открытки с призывами к независимости региона. Об этом сообщает "Телеграф".

В кампусе Тебрижского университета и на прилегающих территориях появилось множество открыток с призывом к независимости Южного Азербайджана. Восемь организаций: Фронт национального освобождения Южного Азербайджана; Азербайджанская государственная организация сопротивления; Азербайджанское студенческое движение; Партия независимости Южного Азербайджана; Демократический Тюркский союз Южного Азербайджана; Демократическая партия Южного Азербайджана; Либерально-демократическая партия Южного Азербайджана и Партия Центра Азербайджана приняли участие в акции независимости.

Это незаурядный вызов иранским властям. Ведь, несмотря на настоящую охоту военизированной группировки "Басидж" и сотрудников Корпуса стражей исламской революции на участников движения, ни один из участников акции не был пойман или даже замечен представителями власти.

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Подобная политическая активность в Иране, безусловно, совпадает с внешнеполитическими интересами Украины, поскольку Иран является основным военным партнером путинской России и важным донором оружия и оборудования для ее армии.

Следует отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Израиля Коэном 16 февраля в Киеве заявил, что обе страны имеют общего врага – Иран. Стороны договорились об углублении сотрудничества по борьбе против Ирана на международной арене. Собственно, у Ирана длинная история недружественной политики по отношению к Украине, которая началась со сбитого иранской ракетой самолета коммерческого рейса МАУ — Boeing 737 над Тегераном 8 января 2020-го года. Тогда погибли 176 человек.

Сопротивление представителей иранских властей вполне закономерно. Ведь возможное обретение Южным Азербайджаном со столицей в Тебризе независимости может привести к распаду Ирана как государства. Отделения региона с 30-тью млн этнических азербайджанцев, которые составляют примерно 20% всего населения страны, если не уничтожит, то существенно ослабит Иран.