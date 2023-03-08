Анджей Дуда отметил, что "спокойно" ждет результатов расследования.

Президент Польши Анджей Дуда не стал оценивать достоверность сообщений о якобы причастности проукраинской группировки к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Дуда в интервью CNN заявил, что считает их уничтожение полезным для Европы.

"Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно", - отметил польский лидер.

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По его утверждению, "Россия использовала газ в качестве инструмента, чтобы доминировать в Европе".

"Я спокойно жду результаты расследования. Я надеюсь, что в будущем мы узнаем, кто несет ответственность за эти действия", - добавил Дуда.

Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2": детали

В конце сентября 2022 года в российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" резко упало давление.

7 марта 2023 года газета "New York Times" опубликовала материал с разведданными о том, что атаку на газопроводе осуществила якобы "проукраинская группа", но причастность правительства Украины к этому не найдена. В США призвали "не забегать вперед" с выводами относительно инцидентов на российском газопроводе, а министр обороны Германии Борис Писториус вовсе считает, что атака на нитки "Северного потока" могла быть операцией "под чужим флагом".

Министр обороны Алексей Резников отрицает причастность Украины к подрыву газопроводов РФ.