В настоящее время ведутся три расследования, проводимых разными странами относительно инцидента, и ни одно из них еще не пришло к выводам.

Белый дом призвал "не забегать вперед" с выводами относительно того, кто стоит по подрыву российского газопровода "Северный поток" в прошлом году.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме сегодня после публикации в "New York Times".

В частности, "NYT" утверждает, ссылаясь на "новые разведданные", что за взрывами, которые повредили газопровод, соединявший Россию с рынками в Европе, стоит проукраинская группа.

Видео дня

Кирби подчеркнул, что "сейчас продолжаются три расследования", которые ведут разные страны, и ни одно из них еще не пришло к выводам.

"Не забегаем вперед... Сейчас продолжаются три расследования. И они не закончены. Насколько мне известно, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что они выяснили. Итак, мы считаем, и президент сказал, что это был акт саботажа, но мы должны завершить эти расследования. И только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли Вашингтон тем, что эта информация может негативно повлиять на общественную поддержку Украины в Германии и вызвать "трения" в НАТО.

Украина отвергла свою причастность к диверсии на "Северном потоке". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации относительно "проукраинских групп по подрыву", - написал он в Twitter, реагируя на публикацию "NYT".

Взрывы на "Северном потоке" - что известно

В конце сентября 2022 года в нитях российского газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" резко упало давление. Сообщалось об утечке до 500 миллионов кубометров технического газа. Оба газопровода идут из России в Германию по дну Балтийского моря. На момент взрыва они не функционировали: прокачка газа "Северным потоком-1" была остановлена Россией по надуманным причинам для газового шантажа Европы, а "Северный поток-2" так и не ввели в эксплуатацию.

Власти Швеции, Дании и Германии начали расследовать инциденты на газопроводах. В Службе госбезопасности Швеции провели осмотр газопроводов и подтвердили, что утечка произошла в результате взрывов. На западе в подрыве газопровода заподозрили саму Россию.

В ноябре министр юстиции Германии Марко Бушман признал, что "Северный поток-2" способствовал вторжению РФ в Украину.

Эксперты считают, что лишь горстка стран имеет технические возможности провести такие подводные взрывы. Давая показания на заседании Совета безопасности ООН в конце февраля, профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс сказал, что Украина к списку этих государств не принадлежит.

Справка УНИАН. Сегодня, 7 марта, газета "New York Times" сообщила, ссылаясь на проверенных официальных лиц в США, что новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что атаку на газопроводе "Северный поток" осуществила "проукраинская группа", но не было найдено никаких доказательств причастности правительства Украины к операции.

Вас также могут заинтересовать новости: