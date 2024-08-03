Также были атакованы объекты в Белгородской и Курской областях.

В ночь на 4 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ.

Как сообщает Генштаб, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. В то же время информация о поражении ПВО и авиационной техники еще уточняется.

"Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - поделились в ведомстве.

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Кроме того, украинские военные атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Сейчас есть данные о попадании и дальнейшем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

"Украинские защитники продолжают методично подрывать военно-экономический потенциал российской армии, чтобы заставить захватчиков прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет", - пообещали напоследок в Генштабе.

Война в Украине - удары по России

Как сообщал УНИАН, Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. В июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.

Предоставление Украине разрешения на удары по России дальнобойными ракетами окажет серьезное влияние на способность страны-агрессора проводить свои военные операции на украинской территории. Такое мнение высказал в полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. Россияне действительно будут иметь трудности с защитой от западных крылатых ракет, таких как Storm Shadow и ATACMS.

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