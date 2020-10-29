Франция переживает всплеск насилия / фото REUTERS

Во французском Лионе задержали мужчину, который размахивал на улице 30-сантиметровым ножом.

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Как сообщает Daily Star, мужчину заметили на трамвайной остановке. Он пытался сесть в трамвай, достав нож.

Мужчину задержали, ведется расследование. Отмечается, что по национальности он афганец.

Сегодня во Франции произошло две атаки с ножами. В Ницце мужчина зарезал трех человек возле католической базилики, а в Авиньоне преступник был застрелен, когда пытался напасть на прохожих и полицейских.

Кроме того, в городе Джеда (Саудовская Аравия) задержали мужчину, который совершил нападение на охранника французского консульства.

Франция навлекла на себя гнев мусульман

  • В последнее время отношения между Францией и Турцией осложнились. Страны обменялись обвинениями на фоне усиления международного напряжения из-за ожесточенных боев в Нагорном Карабахе.
  • Кроме того, Макрон сделал резонансное заявление в связи с убийством учители Самуэля Пати выходцем из Чечни. Лидер Франции заявил, что это был исламистский теракт, направленный против свободы слова.
  • Эрдоган сделал несколько публичных выпадов в адрес Макрона. В часности, сказал, что французскому лидеру необходимо «психиатрическое обследование».
  • В то же время скандально известное французское издание Charlie Hebdo опубликовало карикатуру с сексуальным подтекстом на президента Турции Реджепа Эрдогана. Эрдоган подал в прокуратуру Анкары уголовный иск против издания.
  • Макрон тем временем заявил, что намерен развивать во Франции "просвещенный ислам" и поддерживать в том числе и карикатуры как выражение права на свободу слова.
  • Сегодня в странах Азии, Африки и Ближнего Востока проходят антифранцузские акции протеста.

Нападения во Франции

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Автор: Дмитрий Захаров