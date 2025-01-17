Хуситы обещали, что перестанут атаковать судна в Красном море, как только будет подписано мирное соглашение между Израилем и ХАМАС.

Хуситы, которые базируются в Йемене, заявили, что приостанавливают свои атаки на торговые суда. Причиной стало заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает Bloomberg.

"Мы продолжим следовать этапам реализации соглашения. Любое израильское нарушение, резня или осада - мы будем немедленно готовы оказать военную поддержку палестинцам", - сказал в своем обращении лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси.

В агентстве поделились, что владельцы судов и их страховщики ждали, когда хуситы дадут знать о своих намерениях в южной части Красного моря и Аденского залива после месяцев ракетных и беспилотных обстрелов. Им приходилось избегать важного торгового пути.

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Отмечается, что соглашение о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС должно вступить в силу в воскресенье, 19 января. В Иерусалиме уже подтвердили, что мирное соглашение подписано.

В агентстве напомнили, что хуситы начали свои атаки на морские суда в конце 2023 года в знак солидарности с палестинцами, когда между Израилем и ХАМАС проходили ожесточенные боевые действия. Они говорили о том, что такие атаки продолжаться, пока не будет заключено мирное соглашение.

Большинство контейнеровозов, связанных с Западом, за последний год выбрали более длинный маршрут вокруг юга Африки, когда плыли между Азией и Европой, и держались подальше от Красного моря, добавили в агентстве. Это сократило глобальные возможности судоходства, подняло фрахтовые ставки и увеличило доходы таких перевозчиков, как Mitsui OSK .

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС - что стоит знать

Ранее УНИАН сообщал, что в этом месяце Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа. ЦАХАЛ объявил, что операция по возвращению заложников будет называться "Крылья свободы".

Позже в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что его кабинет не будет утверждать соглашение о прекращении огня в Газе, пока ХАМАС не остановит "кризис, который возник в последнюю минуту". По их словам, "ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей".

Затем офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху все же подтвердил подписание соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

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