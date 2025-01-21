Трамп отменил десятки указов Байдена, - CNN

Причины отмены указов не указаны.

Президент США Дональд Трамп отменил 78 исполнительных актов, принятых своим предшественником, 46-м президентом США Джо Байденом, пишет CNN.

Большинство указов Байден подписал в первый день своего правления в 2021 году. Среди отмененных постановлений:

указ, который требовал от федеральных ведомств расширить запреты на дискриминацию по признаку пола, включив в них сексуальную ориентацию и гендерную идентичность;

указ, который требовал от должностных лиц исполнительной власти подписать обязательства по соблюдению этических норм;

указ, который позволял трансгендерным людям служить в армии США;

указ, который запрещал возобновление контрактов с частными тюрьмами.

Также Трамп отменил признание Кубы государством-спонсором террора, указ о рисках искусственного интеллекта, о применении санкций к еврейским поселенцам на Западном берегу реки Иордан и другие указы. Причины отмены указов не указаны.

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Дональд Трамп - первый день в должности

Трамп сделал свои первые заявления о войне в Украине. Он сказал, что хочет завершить войну в Украине как можно быстрее и заявил, что "война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться".

По словам Трампа, диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Зато президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.

Кроме того, Трамп уже подписал ряд важных указов. В первый день на посту он поручил правительственным агентствам США больше не выдавать документы о гражданстве детям, рожденным в Соединенных Штатах от родителей, не имеющих законного статуса.

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