Дональд Трамп на последней пресс-конференции сделал ряд серьезных заявлений.

После того как президента Украины Владимира Зеленского исключили из первых переговоров США с Россией о прекращении войны, президент США Дональд Трамп обвинил Украину в начале конфликта, который разрушил её земли и унёс тысячи жизней.

В своих самых враждебных высказываниях в адрес украинского лидера Трамп повторил ещё один тезис кремлевского диктатора Владимира Путина — о необходимости проведения выборов в Украине, — очевидно, стремясь запустить процесс устранения Зеленского, пишет CNN.

Как сообщается, эти комментарии вызывают новые опасения в Европе.

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Журналисты подчеркивают, что сейчас Трамп занимается тем, что запутывает причины начала войны в Украине. В частности, во время пресс-конференции после переговоров США и России, он заявил, что Украине "вообще не стоило начинать" эту войну 3 года назад.

Фактически президент намекает, что Украина должна была пойти на соглашение с Россией, чтобы избежать вторжения, — что, по сути, означало бы установление в Киеве марионеточного правительства, лояльного Москве, или капитуляцию, что стало бы победой для Путина, пишет СМИ.

Реакция Трампа на переговоры в Саудовской Аравии усилила и без того значительное преимущество российской стороны. Слова Трампа также, похоже, прямо противоречат заверениям госсекретаря Марко Рубио, который после встречи с российской делегацией утверждал, что любое мирное соглашение будет справедливым для всех сторон.

"Атака Трампа на Зеленского, которого в США восхваляли как героя за сопротивление российскому блицкригу на Киев в начале войны, является наглядным примером того, как новая американская администрация перевернула с ног на голову политику Вашингтона — от поддержки жертвы вторжения к поощрению агрессора", - говорится в материале.

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Ранее УНИАН сообщал, что Путин и Трамп могут встретиться до конца февраля. Спикер Кремля заявил, что отношения России и США находятся в плачевном состоянии, и нуждаются в реставрации. Он отметил, что переговорный процесс с США получил в Эр-Рияде хороший импульс, предстоит большая работа, но первый шаг уже сделан".

Кроме того, Трамп критикует Зеленского и настаивает на проведении выборов. Опрос украинцев, проведенный в сентябре и октябре Международным республиканским институтом, показал, что 60 процентов респондентов выступают против проведения президентских выборов во время войны.

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