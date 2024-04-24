Он говорит, что спикер "очень старается".

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично похвалил спикера Палаты представителей Майка Джонсона после принятия законопроекта о помощи Украине.

Как пишет The Guardian, он напомнил, что республиканцы имеют в Палате представителей преимущество только в один голос, поэтому Джонсон не может "делать все, что захочет". Трамп похвалил спикера за то, что он превратил 9 миллиардов долларов помощи Украине в "прощенный заем".

"Я думаю, что он очень хороший человек. Вы знаете, он очень решительно поддержал меня по НАТО, когда я сказал, что НАТО должно заплатить... Думаю, он очень старается. И опять же, у нас должны быть большие выборы", - сказал он в интервью радиоведущему Джону Фредериксу.

Скандальное заявление Трампа о НАТО:

Напомним, ранее политик заявил, что может поощрять Россию совершать нападения на страны-члены Североатлантического Альянса, которые окажутся финансово несостоятельными.

В Белом доме и НАТО сразу осудили слова Трампа. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал их позорными и опасными, а генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что они подвергают повышенному риску американских и европейских солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: